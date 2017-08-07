В Москве на 7 августа из-за грозы объявлен желтый уровень опасности

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на понедельник, 7 августа, из-за ожидающейся грозы с усилением ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.
Такой же уровень опасности объявлен из-за грозы в Рязанской, Смоленской, Ивановской и Липецкой областях. В Тверской, Владимирской, Костромской, Орловской и Курской областях желтый уровень опасности действует в связи с усилением ветра. На территории Тульской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях желтый уровень опасности объявлен из-за ожидающейся высокой температуры.
По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник воздух в столице прогреется до 24 градусов. Ожидается, что днем пройдет небольшой дождь, местами гроза. При грозе порывы ветра усилятся до 15 м/с.