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В Москве на 7 августа из-за грозы объявлен желтый уровень опасности

Общество
7 августа, 6:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Погода в столице потенциально опасна из-за ожидающейся грозы с усилением ветра

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на понедельник, 7 августа, из-за ожидающейся грозы с усилением ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности.

Такой же уровень опасности объявлен из-за грозы в Рязанской, Смоленской, Ивановской и Липецкой областях. В Тверской, Владимирской, Костромской, Орловской и Курской областях желтый уровень опасности действует в связи с усилением ветра. На территории Тульской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях желтый уровень опасности объявлен из-за ожидающейся высокой температуры.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник воздух в столице прогреется до 24 градусов. Ожидается, что днем пройдет небольшой дождь, местами гроза. При грозе порывы ветра усилятся до 15 м/с.

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