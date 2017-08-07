Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приморье начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка

Общество
7 августа, 14:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, августа. /ТАСС

В регионе подтоплены более 1,4 тыс. жилых домов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Первые пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Приморье открылись в городе Уссурийск. Об этом ТАСС сообщили в администрации Уссурийского городского округа.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. Оказались подтоплены жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. Многие населенные пункты остались без электроэнергии. Уссурийск оказался в числе наиболее пострадавших от паводка городов, вызванного прошедшими ливнями.

"В Уссурийске начат сбор гуманитарной помощи для пострадавших, уже открыты два пункта. Требуются продукты питания, предпочтительно консервы, крупы, макароны, сахар, сублимированные продукты, одежда и предметы первой необходимости",- сообщил представитель администрации.

Всего, по данным МЧС, в Приморье подтоплены более 1,4 тыс. жилых домов и пидомовых территорий с населением более 10 тыс. человек.

Без электроэнергии остаются около 11 тыс. человек. Также затоплены дороги и сельхозугодья. Из подтопленных домов эвакуировано около 200 человек. В городском округе развернуты два пункта временного размещения, в которых находятся более 30 человек, остальные разместились у родственников и знакомых.

Для пострадавших открыто девять пунктов временного размещения. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел на территории Приморья режим чрезвычайной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лунное затмение. Досье
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
4
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
7
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама