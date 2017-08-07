В Приморье начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Первые пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Приморье открылись в городе Уссурийск. Об этом ТАСС сообщили в администрации Уссурийского городского округа.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. Оказались подтоплены жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. Многие населенные пункты остались без электроэнергии. Уссурийск оказался в числе наиболее пострадавших от паводка городов, вызванного прошедшими ливнями.

"В Уссурийске начат сбор гуманитарной помощи для пострадавших, уже открыты два пункта. Требуются продукты питания, предпочтительно консервы, крупы, макароны, сахар, сублимированные продукты, одежда и предметы первой необходимости",- сообщил представитель администрации.

Всего, по данным МЧС, в Приморье подтоплены более 1,4 тыс. жилых домов и пидомовых территорий с населением более 10 тыс. человек.

Без электроэнергии остаются около 11 тыс. человек. Также затоплены дороги и сельхозугодья. Из подтопленных домов эвакуировано около 200 человек. В городском округе развернуты два пункта временного размещения, в которых находятся более 30 человек, остальные разместились у родственников и знакомых.

Для пострадавших открыто девять пунктов временного размещения. Глава МЧС России Владимир Пучков ввел на территории Приморья режим чрезвычайной ситуации.