Число ДТП по вине начинающих водителей в этом году сократилось на 20%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество ДТП с участием начинающих водителей за первое полугодие снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"Данные статистики свидетельствуют, что в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,9% снизилось количество ДТП с участием начинающих водителей со стажем управления до двух лет. Количество погибших и раненых уменьшилось на 17,7% и 18,6% соответственно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, снижению данных показателей способствует и международный проект "Академия безопасного вождения", который четвертый год подряд реализуется в России одним из автопроизводителей в партнерстве с экспертным центром "Движение без опасности" при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

"В этом году бесплатные тренинги специально для начинающих водителей прошли в Грозном, Сочи и Казани. На занятия приглашались желающие с небольшим стажем вождения. Количество женщин и мужчин среди участников было примерно одинаковым - 47% и 54% соответственно", - добавил представитель ГИБДД, отметив, что выпускниками "Академии безопасного вождения" в этом году стали более 1,5 тыс. водителей.

Всего за четыре года реализации международной программы в России бесплатное обучение прошли более 6,5 тыс. начинающих водителей из 16 регионов страны, а в текущем году - впервые более 500 водителей школьных автобусов.