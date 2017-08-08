Андрей Фалалеев назначен и. о. ректора Крымского федерального университета

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) вместо ушедшего в отставку Сергея Донича назначен доктор технических наук Андрей Фалалеев, который ранее возглавлял институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом во вторник сообщила пресс-служба крымского правительства.

"В ходе мероприятия (на котором Фалалеева представили членам наблюдательного совета вуза - прим. ТАСС) заместитель директора департамента государственной службы и кадров Министерства образования и науки РФ Вера Самородова зачитала приказ Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой об освобождении от занимаемой должности ректора КФУ имени В. И. Вернадского Сергея Донича и назначении Андрея Фалалеева исполняющим обязанности ректора", - говорится в сообщении.

Членам наблюдательного совета КФУ и. о. ректора представил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив при этом уверенность "в плодотворном взаимодействии" с Фалалеевым. "С его назначением университет заживет новой жизнью", - приведены в сообщении слова Аксенова.

Глава республики также отметил, что власти совместно с новым руководством КФУ изучат "все возможности университета в части реализации государственных программ по подготовке кадров для отраслей народного хозяйства и органов государственной власти". "Главная задача - обеспечить выпускников работой. Считаю, что мы должны готовить в том числе кадры для органов государственной власти. Каждый студент, поступая, должен понимать, где дальше будет работать. Мы должны максимально создать условия и мотивацию, чтобы лучшие наши мозги и наши молодые ребята оставались в республике", - добавил глава Крыма.

Фалалеев поблагодарил Министерство образования и науки РФ, правительство Крыма и коллектив Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского за поддержку. "Университет должен стать опорой конкурентоспособности региона по подготовке кадрового потенциала, реализации инновационных проектов, драйвером инновационного процесса в регионе", - сказал Фалалеев.

Донич занимал должность ректора КФУ с 2014 года, накануне стало известно, что он подал в отставку.