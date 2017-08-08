Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Андрей Фалалеев назначен и. о. ректора Крымского федерального университета

Общество
8 августа, 10:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 8, августа. /ТАСС

Глава республики отметил, что власти будут оказывать поддержку университету в подготовке кадров для отраслей народного хозяйства и органов государственной власти

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) вместо ушедшего в отставку Сергея Донича назначен доктор технических наук Андрей Фалалеев, который ранее возглавлял институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом во вторник сообщила пресс-служба крымского правительства.

Смотрите также

Аксенов намерен добиваться отставки ректора Крымского федерального университета

Ректор Крымского федерального университета освобожден от должности

"В ходе мероприятия (на котором Фалалеева представили членам наблюдательного совета вуза - прим. ТАСС) заместитель директора департамента государственной службы и кадров Министерства образования и науки РФ Вера Самородова зачитала приказ Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой об освобождении от занимаемой должности ректора КФУ имени В. И. Вернадского Сергея Донича и назначении Андрея Фалалеева исполняющим обязанности ректора", - говорится в сообщении.

Членам наблюдательного совета КФУ и. о. ректора представил глава Крыма Сергей Аксенов, выразив при этом уверенность "в плодотворном взаимодействии" с Фалалеевым. "С его назначением университет заживет новой жизнью", - приведены в сообщении слова Аксенова.

Глава республики также отметил, что власти совместно с новым руководством КФУ изучат "все возможности университета в части реализации государственных программ по подготовке кадров для отраслей народного хозяйства и органов государственной власти". "Главная задача - обеспечить выпускников работой. Считаю, что мы должны готовить в том числе кадры для органов государственной власти. Каждый студент, поступая, должен понимать, где дальше будет работать. Мы должны максимально создать условия и мотивацию, чтобы лучшие наши мозги и наши молодые ребята оставались в республике", - добавил глава Крыма.

Фалалеев поблагодарил Министерство образования и науки РФ, правительство Крыма и коллектив Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского за поддержку. "Университет должен стать опорой конкурентоспособности региона по подготовке кадрового потенциала, реализации инновационных проектов, драйвером инновационного процесса в регионе", - сказал Фалалеев.

Донич занимал должность ректора КФУ с 2014 года, накануне стало известно, что он подал в отставку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери
2
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
3
Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции
4
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
5
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
6
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
7
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама