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В Москве приняты стандарты благоустройства кварталов по программе реновации

Общество
8 августа, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам мэра Сергея Собянина, в кварталах с новым жильем создадут комфортную и безопасную городскую среду

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Базовые требования благоустройства прилегающих территорий домов, которые будут строить в рамках программы реновации, приняты во вторник в Москве. Об этом сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что принято постановление "Об утверждении базовых требований к благоустройству территорий жилой застройки по программе реновации жилого фонда в Москве". По словам Собянина, в кварталах, где будут возводить дома для переселенцев, создадут комфортную и безопасную городскую среду. "Речь идет о создании комфортных территорий новых кварталов, которые включают создание детских площадок, качественного озеленения, парковочного пространства, отделку комфорт-класса, так чтобы люди могли въезжать и не мучались с ремонтными работами", - сказал он.

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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, в свою очередь, отметил, что власти подготовили проекты благоустройства дворов будущих домов и отделки жилья. "Сегодня подготовлены два основных проекта, которые нам необходимы для утверждения технических заданий и в дальнейшем под реновацию. Это проект по благоустройству территории и проект по улучшенной отделки жилых домов", - сказал он.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал ТАСС, что в ходе реализации программы будут использоваться высокие стандарты отделки и благоустройства жилья. Квартиры будут иметь увеличенную по сравнению со старыми пятиэтажками высоту потолков, улучшенную звукоизоляцию, датчики задымления, счетчики учета коммунальных услуг, застекленные лоджии и балконы. Ознакомиться с отделкой будущих квартир можно в шоу-руме на ВДНХ. Демонстрационная площадка работает ежедневно, с 10:00 до 19:00, в зале В павильона № 75.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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