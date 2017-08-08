Власти Москвы утвердили постановление о Фонде реновации

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московское правительство утвердило постановление о Фонде реновации. Попечительский совет новой организации возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшее время власти определят генерального директора фонда, сообщил во вторник журналистам заместитель мэра города Марат Хуснуллин.
"Сегодня утверждено постановление о Фонде реновации. Попечительский совет возглавил мэр, это контрольная функция. Есть также совет по принятию тактических решений, мэр назначил меня его руководителем. В ближайшее время определимся с генеральным директором", - сказал он.
По его словам, на первом этапе в фонде будут работать порядка 20 человек, по мере необходимости штат могут увеличить. "Фонд будет иметь только казначейские счета, то есть все счета фонда будут только в казначействе департамента финансов. Это абсолютно бюджетная организация, которая работает исключительно на городские задачи. Никаких коммерческих функций у фонда нет", - пояснил Хуснуллин.
Ранее заммэра говорил о том, что в столице предполагается создание Фонда реновации жилья, который будет оперировать 100 млрд рублей ежегодно в течение первых трех лет. Жилой фонд, предположительно, будет сформирован сразу из трех источников: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества; жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства"; выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.