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Для отделки жилья по реновации в Москве в основном будут использовать российские материалы

Общество
8 августа, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам заммэра Марата Хуснуллина, при проведении ремонта в новых домах столичные власти уделят особое внимание качеству будущего жилья

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Материалы преимущественно российского производства будут использовать для отделки квартир в рамках программы реновации в Москве. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, отделка-комфорт класса будет стоить дороже, чем традиционный муниципальный ремонт. "Это (отделка комфорт-класса - прим. ТАСС) требует за собой более дорогих и более качественных материалов. Но хочу сказать, что подавляющее большинство материалов - это уже либо российское производство, либо совместное производство на территории России", - отметил Хуснуллин.

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Он добавил, что при проведении ремонта в новых домах по программе реновации власти, в первую очередь, ориентируются на качество будущего жилья. "Там, где есть качество соответствующей отделки комфорт-класса, из российских производителей, конечно, мы используем российских производителей. Где есть необходимость - мы используем импортных производителей", - пояснил Хуснуллин.

Ранее во вторник заммэра сообщал, что стоимость отделки квартир, в которые переедут москвичи в ходе реализации программы реновации, составит 11,1 тыс. рублей за один квадратный метр, что на 4 тыс. рублей дороже, чем традиционный муниципальный ремонт. Также во вторник власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов и стандарт отделки квартир по программе реновации.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей, в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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