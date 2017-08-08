Энергетики призвали жителей Севастополя к экономии электричества

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Предприятие "Севастопольэнерго" призвало жителей Севастополя экономно расходовать электроэнергию в связи с тем, что из-за жары на Крымском полуострове ее не хватает. Обращение к населению Севастополя размещено во вторник на официальном сайте правительства города.

"Обращаем внимание населения, что при сохранении жаркой погоды возможен ввод графиков временных отключений (электроэнергии - прим. ТАСС) на территории Севастополя в часы пикового потребления электроэнергии. С целью уменьшения аварийных отключений и ограничений потребителей просим всех жителей и гостей Севастополя экономно использовать электроэнергию", - сказано в обращении.

В частности, севастопольцев просят не включать энергоемкие электроприборы одновременно и, по возможности, сократить энергопотребление в период максимальных нагрузок - в часы вечернего максимума с 20:30 до 22:00.

По сообщению Севастопольэнерго, в связи с высокой температурой воздуха на территории Крымского полуострова уровень потребления электроэнергии существенно возрос, объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту Тамань - Крым. В связи с этим персонал "Севастопольэнерго" переведен на усиленный режим работы, а 7 августа в Севастополе для недопущения превышения допустимых пределов потребления энергосистемы вводились графики временного отключения энергопотребления.