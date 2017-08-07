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В Крыму из-за перегрузки сети введен график временного отключения электроэнергии

Происшествия
7 августа, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Такое решение принято для предотвращения "превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым"

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Энергетики ввели график временного отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях, сообщается в понедельник на сайте Минэнерго РФ.

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"Для предотвращения превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" дежурным диспетчером Черноморского РДУ отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 20:47 отключение в Крыму и Севастополе выполнено.

Число попавших под ограничения потребителей и другие подробности не приводятся.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.

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Аварийное отключение электроэнергии в Крыму
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