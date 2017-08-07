В Крыму из-за перегрузки сети введен график временного отключения электроэнергии

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Энергетики ввели график временного отключения электроснабжения в Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях, сообщается в понедельник на сайте Минэнерго РФ.
"Для предотвращения превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" дежурным диспетчером Черноморского РДУ отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 20:47 отключение в Крыму и Севастополе выполнено.
Число попавших под ограничения потребителей и другие подробности не приводятся.
6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.