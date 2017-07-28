Глава Кубани опроверг связь между отключением света в Крыму и жарой в регионе

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КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Отключение света в Крыму не связано с аномально жаркой погодой в Краснодарском крае, причиной отключения стала сработавшая автоматика, написал в пятницу в Twitter губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ написали, что причина - жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения - сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция "Центральная". Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму - через энергомост", - написал он.
Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ написали, что причина - жара на Кубани. Это не так. #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 28 July 2017
Настоящая причина отключения - сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция "Центральная". #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 28 July 2017
Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 28 July 2017
Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму - через энергомост. #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 28 July 2017
Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что аномально высокая температура воздуха в юго-западном энергорайоне Краснодарского края стала причиной аварийного отключения ЛЭП и нарушила энергоснабжение Крыма.
По официальным данным, в 13:55 мск пятницы отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему, из-за чего энергосистема Крыма и Севастополя выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт.
Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик уточнил журналистам, что из-за аварии на материковой части РФ Крым полностью остался без света. По последним данным, свет вернулся в дома 80% жителей Крыма.