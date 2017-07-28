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Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправы

Происшествия
28 июля, 15:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июля. /ТАСС

МЧС сообщает, что сейчас энергосистемы региона переводятся в авариный режим работы

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© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Отключения электроэнергии на территории Крымского полуострова не затронули международный аэропорт Симферополь и Керченскую паромную переправу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму.

"Международный аэропорт Симферополь и Керченская паромная переправа функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщал журналистам, что из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае, откуда на полуостров проложен энергомост, произошло полное отключение электроэнергии в республике.

В ГУ МЧС отметили, что энергосистемы региона "в данный момент переводятся в авариный режим функционирования". "Социально-значимые объекты и объекты повышенной опасности переведены на резервные источники питания, а все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС - в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении главка.

Ожидается, что энергоснабжение вернется в дома жителей Крыма к 16:00 мск.

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