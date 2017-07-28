Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Отключения электроэнергии на территории Крымского полуострова не затронули международный аэропорт Симферополь и Керченскую паромную переправу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму.
"Международный аэропорт Симферополь и Керченская паромная переправа функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщал журналистам, что из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае, откуда на полуостров проложен энергомост, произошло полное отключение электроэнергии в республике.
В ГУ МЧС отметили, что энергосистемы региона "в данный момент переводятся в авариный режим функционирования". "Социально-значимые объекты и объекты повышенной опасности переведены на резервные источники питания, а все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС - в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении главка.
Ожидается, что энергоснабжение вернется в дома жителей Крыма к 16:00 мск.