СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили нарушенное в пятницу в Крыму энергоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

"Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Также полностью восстановлено энергоснабжение в Севастополе. "В 16:07 мск 100% потребителей были подключены", - сказали ТАСС в пресс-службе "Севастопольэнерго".

Как сообщили ранее в региональном ГУ МЧС, специалисты устранили неисправность, которая привела к отключению электричества.

Ранее в пятницу из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае, откуда на полуостров проложен энергомост, произошло полное отключение электроэнергии в республике.

Отключения не затронули международный аэропорт Симферополя и Керченскую паромную переправу, также прекращение подачи электроэнергии не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота. Соединения и части, дислоцированные в Крыму, перешли на резервные источники электропитания.