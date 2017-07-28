Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"Культура 28 июля, 17:15
Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мираСпорт 28 июля, 17:12
Легкоатлетку Сидорову перед ЧМ беспокоит результат на чемпионате РоссииСпорт 28 июля, 17:11
Минэкономразвития опубликовало проект постановления о переименовании должности главы РЖДЭкономика и бизнес 28 июля, 17:08
Что смотреть на Неделе российского киноКультура 28 июля, 17:00
Защита титула чемпионки мира является главной задачей для Ласицкене в ЛондонеСпорт 28 июля, 16:57
Участники конкурса "Мы строим мост": школьник Анатолий ЖуравчакОбщество 28 июля, 16:53
В Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием освободить БутаОбщество 28 июля, 16:46
Рогозин назвал инцидент в румынском воздушном пространстве демаршем в адрес ДодонаПолитика 28 июля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили нарушенное в пятницу в Крыму энергоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.
"Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Также полностью восстановлено энергоснабжение в Севастополе. "В 16:07 мск 100% потребителей были подключены", - сказали ТАСС в пресс-службе "Севастопольэнерго".
Как сообщили ранее в региональном ГУ МЧС, специалисты устранили неисправность, которая привела к отключению электричества.
Ранее в пятницу из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае, откуда на полуостров проложен энергомост, произошло полное отключение электроэнергии в республике.
Отключения не затронули международный аэропорт Симферополя и Керченскую паромную переправу, также прекращение подачи электроэнергии не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота. Соединения и части, дислоцированные в Крыму, перешли на резервные источники электропитания.