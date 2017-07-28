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Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено

Происшествия
28 июля, 16:44 дата обновления: 28 июля, 16:54 UTC+3

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что специалисты устранили неисправность, которая привела к отключению электричества

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Севастополь

Севастополь

© Владимир Смирнов/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили нарушенное в пятницу в Крыму энергоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

"Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Также полностью восстановлено энергоснабжение в Севастополе. "В 16:07 мск 100% потребителей были подключены", - сказали ТАСС в пресс-службе "Севастопольэнерго".

Как сообщили ранее в региональном ГУ МЧС, специалисты устранили неисправность, которая привела к отключению электричества. 

Ранее в пятницу из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае, откуда на полуостров проложен энергомост, произошло полное отключение электроэнергии в республике.

Отключения не затронули международный аэропорт Симферополя и Керченскую паромную переправу, также прекращение подачи электроэнергии не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота. Соединения и части, дислоцированные в Крыму, перешли на резервные источники электропитания.

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