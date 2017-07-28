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Начато расследование аварии, повлекшей нарушение электроснабжения в Крыму

Происшествия
28 июля, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Ранее работа энергосистемы полуострова была полностью восстановлена

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минэнерго начало расследование причин аварии в юго-западном энергорайоне Краснодарского края, которая привела к нарушению электроснабжения на полуострове Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций", - говорится в сообщении.

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Кроме того, к 19:07 мск была включена четвертая линия энергомоста, отметили в ведомстве. Таким образом, работа энергосистемы полуострова полностью восстановлена.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил журналистам, что Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, в 13:55 28 июля отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему, из-за чего энергосистема Крыма и Севастополя выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт.

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