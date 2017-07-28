Начато расследование аварии, повлекшей нарушение электроснабжения в Крыму

Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем чемпионата России со "Спартаком"Спорт 28 июля, 22:57
Женская сборная США по водному поло стала чемпионом мираСпорт 28 июля, 22:52
По-королевски: российские пловцы выиграли три золота и серебро за один день ЧМСпорт 28 июля, 22:41
AFP: законопроект об антироссийских санкциях поступил на подпись ТрампуМеждународная панорама 28 июля, 22:19
BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в ВашингтонеПроисшествия 28 июля, 21:51
Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:46
Пловец Изотов считает, что россиянам не стоит жаловаться на серебро в эстафете на ЧМСпорт 28 июля, 21:42
"Дыра" в капитале банка "Югра" после резервов составила 7,4 млрд рублейЭкономика и бизнес 28 июля, 21:40
Танковый биатлон. ДосьеБиографии и справки 28 июля, 21:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минэнерго начало расследование причин аварии в юго-западном энергорайоне Краснодарского края, которая привела к нарушению электроснабжения на полуострове Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Начато расследование причин аварии, по результатам которого будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций", - говорится в сообщении.
Кроме того, к 19:07 мск была включена четвертая линия энергомоста, отметили в ведомстве. Таким образом, работа энергосистемы полуострова полностью восстановлена.
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил журналистам, что Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ. По информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, в 13:55 28 июля отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему, из-за чего энергосистема Крыма и Севастополя выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт.