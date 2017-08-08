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Власти Башкирии окажут материальную помощь родственникам погибших на пожаре

Общество
8 августа, 16:00 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что районная и сельская администрации выделят 150 тыс. рублей

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ТАСС, 8 августа. Власти Республики Башкортостан выделят родственникам погибших во время пожара в Бирском районе деньги на организацию похорон. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации района Ильдар Фасхутдинов.

Как сообщалось, пожар произошел 7 августа около 00:24 мск в деревне Угузево Бирского района республики. Погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Еще три человека пострадали, но госпитализированы двое, уточнили в Минздраве республики.

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"От администрации района будет выделено 100 тыс., от администрации сельского поселения Угузево - 50 тыс. рублей. Это на организацию похорон и покупку вещей первой необходимости. Похороны сегодня", - пояснил он.

По его словам, женщина, у которой во время пожара погибли дети и муж, работала в администрации сельского поселения управляющей делами. Ее супруг работал на севере вахтовым методом. "Это была уважаемая семья", - добавил собеседник агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Следователи предполагают, что погибшие - члены одной или нескольких семей, "которые объединены родственными связями".

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил установить пожарные датчики во всех частных домах, где проживают несовершеннолетние дети. Хамитов отметил, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, предварительная версия следствия о неисправности проводки не подтверждается. Указом главы Башкирии 7 августа в республике было объявлено днем траура.

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