В Башкирии объявлен траур в связи с гибелью девяти человек при пожаре

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии объявили траур в связи с гибелью девяти человек при пожаре в Бирском районе республики. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь правительства региона Павел Самойлин.

"Седьмого августа объявлен траур по погибшим в деревне Угузево", - сказал собеседник агентства.

Глава республики Рустэм Хамитов поручил открыть горячую линию для информирования родных и близких жертв пожара. Также власти окажут им помощь в организации похорон, говорится в указе руководителя республики.

"Правительству Республики Башкортостан организовать горячую линию для информирования родных и близких погибших. Главе администрации Бирского района оказать содействие родным и близким погибших в организации похорон", - говорится в тексте указа.

По предварительным данным, девять погибших при пожаре могли быть объединены родственными связями, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Светлана Абрамова.

"Опознать кого-либо сейчас не представляется возможным, это можно сделать только с помощью генотипоскопических экспертиз, которые назначены. Мы предполагаем, что это члены одной семьи, либо нескольких семей, которые объединены родственными связями", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на проведение девяти экспертиз, а также сравнительные анализы на родственные связи "уйдет достаточно длительное время".

Прокуратура Башкирии также начала проверку по факту пожара, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства. "Прокуратура республики проверит соблюдение органами местного самоуправления и государственного пожарного надзора наличия в населенном пункте материально-технических ресурсов для пожаротушения, исполнения органами системы профилактики своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор республики Андрей Назаров. Ход расследования дела взят на особый контроль ведомства, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС по республике, пожар произошел около 00:24 мск в жилом бревенчатом доме в Бирском районе. Среди погибших пятеро - дети. Еще три человека пострадали, из них двое были госпитализированы, уточнили в минздраве республики.

Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, отметили в пресс-службе управления СК РФ по Башкирии.