Ярославская область может стать координатором регионов в проекте по сохранению Волги

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ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов предложил создать рабочую группу из представителей заинтересованных регионов для реализации приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Как заявил он в ходе совещания по обсуждению проекта с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Волгограде, Ярославская область готова стать координатором рабочей группы.
"(Предлагаю - прим. ТАСС) осуществлять реализацию приоритетного проекта по сохранению и восстановлению реки Волги с учетом мнения заинтересованных регионов. С этой целью создать рабочую группу по реализации проекта, координатором группы я бы предложил определить Ярославскую область", - сказал Миронов.
Он добавил, что в проект также необходимо заложить целевой показатель по качеству воды в реке. Для этого врио главы региона предложил проводить в регионах-участниках мониторинг изменения состояния воды в Волге в течение всего срока действия приоритетного государственного проекта.
Волга - одна из крупнейших рек в мире и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. километров. Она протекает по территории 15 субъектов РФ. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня.
Для решения данной проблемы весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года.
В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.