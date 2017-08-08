Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Тверской области предложил создать единую электронную карту выбросов в Волгу

Общество
8 августа, 18:30 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, августа. /ТАСС

Глава региона добавил, что ведется расчет средств, которые должны уплатить в бюджет предприятия, сбрасывающие стоки в Волгу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил создать единую электронную карту пользователей бассейна реки Волги, где будет отражен объем их выбросов в реку. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания по обсуждению проекта "Оздоровление Волги" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.

Смотрите также
Вид на реку Волгу

Спасти Волгу: как сохранить главную водную артерию России

"Нами было предложено создание единой электронной карты по всему Волжскому бассейну, где были бы показаны все водопользователи с их объемом выбросов по нормативам", - сказал Руденя.

Он уточнил, что по этим нормативам ведется расчет средств, которые должны уплатить в бюджет предприятия, сбрасывающие стоки в Волгу и наносящие экологический ущерб. "Второе предложение - это сделать систему мониторинга, который бы отражался на этой карте. Соответственно, это был бы фактический показатель, что и в каком объеме предприятия выбрасывают в акваторию реки Волги", - добавил губернатор.

"Мы такое предложение внесли и надеемся, что уже все эти мероприятия мы увидим в паспорте программы (федерального проекта "Оздоровление Волги" - прим. ТАСС)", - отметил Руденя.

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. километров. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года. В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Руденя, Игорь Михайлович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Трое детей пострадали в ДТП в Мытищах
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
5
СМИ: Неймар планирует подать жалобу на "Барселону" в ФИФА за невыплаченный бонус
6
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом году
7
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама