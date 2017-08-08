Губернатор Тверской области предложил создать единую электронную карту выбросов в Волгу

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ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил создать единую электронную карту пользователей бассейна реки Волги, где будет отражен объем их выбросов в реку. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания по обсуждению проекта "Оздоровление Волги" с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Волгограде.
"Нами было предложено создание единой электронной карты по всему Волжскому бассейну, где были бы показаны все водопользователи с их объемом выбросов по нормативам", - сказал Руденя.
Он уточнил, что по этим нормативам ведется расчет средств, которые должны уплатить в бюджет предприятия, сбрасывающие стоки в Волгу и наносящие экологический ущерб. "Второе предложение - это сделать систему мониторинга, который бы отражался на этой карте. Соответственно, это был бы фактический показатель, что и в каком объеме предприятия выбрасывают в акваторию реки Волги", - добавил губернатор.
"Мы такое предложение внесли и надеемся, что уже все эти мероприятия мы увидим в паспорте программы (федерального проекта "Оздоровление Волги" - прим. ТАСС)", - отметил Руденя.
Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. километров. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.
Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года. В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 куб. км сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.