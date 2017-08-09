МИД РФ: Али Феруз останется в России до рассмотрения его жалобы ЕСПЧ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Выдворение из РФ журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз) из России не будет производиться, пока его жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет рассмотрена по существу. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ, отвечая на вопрос о позиции Москвы относительно решения ЕСПЧ о применении предварительных мер в виде запрета на любое принудительное перемещение Нурматова.

"Решение Басманного суда Москвы в отношении Худоберди Нурматова было пересмотрено в Московском городском суде, который 8 августа постановил, что исполнение решения суда первой инстанции должно быть приостановлено до тех пор, пока жалоба Нурматова не будет рассмотрена по существу ЕСПЧ, - отметили в российском дипведомстве. - Таким образом до возникновения указанных обстоятельств выдворение упомянутого лица производиться не будет".

В МИД РФ указали, что решение Московского городского суда не является окончательным и, по имеющейся информации, будет обжаловано защитой журналиста.

В МИД также напомнили, что вопросы исполнения решений ЕСПЧ о применении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ в виде запрета на любое принудительное перемещение соответствующего лица находятся в ведении уполномоченного РФ при ЕСПЧ, заместителя министра юстиции РФ Михаила Гальперина. "Аппарат уполномоченного своевременно уведомил соответствующие компетентные ведомства о необходимости соблюдения установленного ЕСПЧ временного запрета на выдворение Нурматова в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ", - добавили в МИД РФ.

Дело Нурматова

1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан рядом с редакцией издания в Москве. Ему также был назначен административный штраф в пять тысяч рублей. Согласно решению суда, до вступления постановления в законную силу Нурматов будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, куда он был помещен судебными приставами. Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

На прошлой неделе Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете перемещения Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. 8 августа Мосгорсуд во вторник изменил решение Басманного суда о выдворении из РФ корреспондента "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова), постановив приостановить его до завершения разбирательства по жалобе журналиста в ЕСПЧ.