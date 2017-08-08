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Мосгорсуд постановил не выдворять Али Феруза из России до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ

Происшествия
8 августа, 11:01 дата обновления: 8 августа, 11:17 UTC+3

Таким образом было изменено постановление Басманного суда о выдворении журналиста за нарушение миграционного законодательства

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Корреспондент "Новой Газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов)

Корреспондент "Новой Газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов)

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник изменил решение Басманного суда о выдворении из РФ корреспондента "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова), постановив приостановить его до завершения разбирательства по жалоба журналиста в ЕСПЧ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы изменить и дополнить его резолютивную часть. Приостановить предварительные меры в течение срока разбирательства в ЕСПЧ. В течение этого срока содержать его в Центре временного содержания иностранных граждан", - говорится в решении суда.

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1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан рядом с редакцией издания в Москве. Ему также был назначен административный штраф в 5 тыс. рублей.

Согласно решению суда, до вступления постановления в законную силу Нурматов будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, куда он был помещен судебными приставами. Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

На прошлой неделе Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете перемещения Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. "Европейский суд по правам человека уведомил российские власти о своем решении о применении предварительных мер в соответствии с правилом 39 своего регламента в виде запрета на любое принудительное перемещение гражданина Республики Узбекистан Нурматова Худоберди Тургуналиевича (Али Феруза) с территории Российской Федерации до окончания производства в Европейском суде по жалобе названного лица, а также в виде запрета на ограничение его доступа к российским судам", - сообщили в Минюсте. Об этом решении Европейского суда Минюст России оперативно проинформировал российские компетентные государственные органы.

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