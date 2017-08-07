Журналист "Новой газеты" Али Феруз попросил о статусе беженца

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Корреспондент "Новой газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов), по решению суда подлежащий выдворению из России в Узбекистан, попросил о статусе беженца. Об этом он сам заявил в Мосгорсуде, где в понедельник оспаривается решение Басманного суда о его выдворении.

"За предоставлением статуса беженца я обращался дважды, в том числе после решения ЕСПЧ на прошлой неделе я обратился в ГУ МВД по Москве о предоставлении мне статуса беженца", - подчеркнул Феруз, уточнив, что также дважды обращался о предоставлении ему временного убежища.

В марте Феруз был задержан по статье КоАП РФ о нарушении правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд. Басманный суд 1 августа признал журналиста виновным по соответствующей статье КоАП РФ. Суд постановил выдворить его из России в Узбекистан за нарушение миграционного законодательства. До вступления решения суда в силу журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан, 3 августа к нему допустили адвоката.

Феруз утверждает, что во время конвоирования его избил судебный пристав, в связи с чем планирует в ближайшее время подать апелляцию в суд и жалобу на побои. По данным Федеральной службы судебных приставов России, Феруз по прибытии в центр отказался от медицинской помощи и заполнил опросный лист об отсутствии телесных повреждений.

В Cовете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заявили, что выдворение из России Феруза противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, учитывая, что члены семьи журналиста являются гражданами РФ. Кроме того, отметили в СПЧ, Совет уже не один месяц занимается урегулированием правового статуса Феруза и "намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что в Кремле знают о ситуации с корреспондентом "Новой газеты", однако российские власти не могут закрыть глаза на нарушения правил въезда в Россию, которые были допущены Ферузом. Песков добавил, что на эту проблему обращено внимание российских миграционных и иных властей.

Вместе с тем, как сообщили в Минюсте России, Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете выдворять журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде.

Позиция сторон

В ходе заседания в понедельник защита журналиста просила отменить ранее вынесенное решение о выдворении Феруза, приобщив к материалам дела ряд ходатайств. "Прошу приобщить письмо из посольства одной из стран о том, что эта страна готова принять Нурматова и выдать ему паспорт", - сказал адвокат Даниил Хаймович, попросив судью не оглашать страну "в целях заинтересованности стороны защиты". "На момент привлечения к административной ответственности наш доверитель находился в процессе получения временного убежища, а также находился в статусе беженца", - подчеркнул юрист.

Сам Нурматов заявил, что не согласен с обвинениями и полностью поддержал доводы своей апелляционной жалобы. Он также пояснил, что в течении трех лет (с 2011 года по 2014 год) проходил психологическую реабилитацию, поэтому не обращался в соответствующие органы о предоставлении ему временного убежища. "Я боялся выходить из дома, у меня была глубокая депрессия", - резюмировал журналист.

В зале судебного заседания в качестве наблюдателей присутствовали граждане Швеции, Норвегии, Латвии и Нидерландов. Однако в связи с тем, что в зале суда не хватило мест для всех слушателей, пришедших поддержать Нурматова, и СМИ, Мосгорсуд установил видеотрансляцию заседания в другом зале.

Выслушав позицию сторон, суд перенес заседание на 8 августа на 10:00 мск и попросил сторону защиты предоставить некоторые документы, в том числе перевод постановления ЕСПЧ.