Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СПЧ: выдворение журналиста "Новой газеты" в Узбекистан противоречит Конституции

Общество
3 августа, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В Совете по правам человека отметили, что уже не один месяц занимаются урегулированием правового статуса Худоберди Нурматова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) придерживается мнения, что выдворение из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщается в четверг на сайте СПЧ.

СПЧ получил из редакции "Новой газеты" письмо по делу Али Феруза, адресованное президенту России Владимиру Путину. Редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России Феруза. Коллеги журналиста опасаются, что его выдача в Узбекистан "может обернуться трагедией".

Смотрите также

Союз журналистов России разбирается в ситуации вокруг сотрудника "Новой газеты"

Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде

Редакция "Новой газеты" просит Путина вмешаться в ситуацию с выдворением журналиста Феруза

МВД: для предоставления временного убежища журналисту "Новой газеты" нет оснований

"СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении Совета.

Также указывается, что СПЧ уже не один месяц занимается вопросом урегулирования правового статуса Феруза и "намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы".

Басманный суд Москвы 2 августа принял решение о выдворении Феруза, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией "Новой газеты" в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве. Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
2
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера
3
Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
7
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухоли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама