СПЧ: выдворение журналиста "Новой газеты" в Узбекистан противоречит Конституции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) придерживается мнения, что выдворение из России журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз) противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщается в четверг на сайте СПЧ.

СПЧ получил из редакции "Новой газеты" письмо по делу Али Феруза, адресованное президенту России Владимиру Путину. Редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России Феруза. Коллеги журналиста опасаются, что его выдача в Узбекистан "может обернуться трагедией".

"СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении Совета.

Также указывается, что СПЧ уже не один месяц занимается вопросом урегулирования правового статуса Феруза и "намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы".

Басманный суд Москвы 2 августа принял решение о выдворении Феруза, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией "Новой газеты" в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве. Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").