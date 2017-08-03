Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Несанкционированный пикет в защиту журналиста Феруза проходит в Москве

Происшествия
3 августа, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Полицейские задерживают людей, вышедших с плакатами к зданию Администрации президента

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Несанкционированный властями пикет проходит в Москве в поддержку журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Али Феруза (Худоберди Нурматова), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Несколько людей вышли к зданию Администрации президента с развернутыми плакатами в защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза. В настоящее время сотрудники полиции начали их задержания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что участникам может грозить административное наказание в виде штрафа или ареста.

Смотрите также

Союз журналистов Москвы требует публично расследовать возможное избиение Нурматова

Редакция "Новой газеты" просит Путина вмешаться в ситуацию с выдворением журналиста Феруза

У журналиста Феруза не нашли признаков побоев, от медпомощи он отказался

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Феруза, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). После этого редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России корреспондента своего издания. В защиту журналиста также выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в котором считают, что депортация узбекского журналиста противоречит статье 38 Конституции РФ и статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Ливни и ураганный ветер на Северо-Западе РФ привели к жертвам и техногенным авариям
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов
7
Трамп призвал "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама