Несанкционированный пикет в защиту журналиста Феруза проходит в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Несанкционированный властями пикет проходит в Москве в поддержку журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Али Феруза (Худоберди Нурматова), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Несколько людей вышли к зданию Администрации президента с развернутыми плакатами в защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза. В настоящее время сотрудники полиции начали их задержания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что участникам может грозить административное наказание в виде штрафа или ареста.

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Феруза, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). После этого редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России корреспондента своего издания. В защиту журналиста также выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, в котором считают, что депортация узбекского журналиста противоречит статье 38 Конституции РФ и статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.