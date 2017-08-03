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Союз журналистов Москвы требует публично расследовать возможное избиение Нурматова

Общество
3 августа, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Ранее СМИ со ссылкой на члена ОНК Евгения Еникеева сообщили, что журналиста "Новой газеты" якобы избили приставы

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Союз журналистов Москвы требует от правоохранительных органов срочного расследования ситуации с возможным избиением журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз), следует из заявления председателя организации Павла Гусева, поступившего в четверг в ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева писали, что Нурматов якобы был избит приставами, когда его конвоировали из суда в Центр временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ).

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"Союз журналистов Москвы считает абсолютно недопустимой ситуацию, сложившуюся с журналистом "Новой газеты" Али Ферузом (настоящее имя Худоберди Нурматов), который 2 августа 2017 года был избит неизвестными конвоирами при перевозке из суда в СУВСИГ "Сахарово". Властям необходимо срочно расследовать это вопиющее нарушение и информировать общественность о результатах", - говорится в заявлении Гусева.

Раннее Басманный суд Москвы принял решение о выдворении из России Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Нурматов будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве. Суд признал журналиста виновным по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Редакция "Новой газеты" 2 августа обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России корреспондента издания. В газете заявили, что решение о выдворении журналиста будет обжаловано в установленный законом срок.

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