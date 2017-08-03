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Члены ОНК не нашли у журналиста "Новой газеты" угрожающих здоровью следов попытки суицида

Происшествия
3 августа, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В Общественной наблюдательной комиссии обратили внимание на нестабильное эмоциональное состояние Худоберди Нурматова

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, посетившие в Центре временного содержания иностранных граждан журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз), не зафиксировали у него следов попытки суицида, которые угрожали бы здоровью. Об этом сообщил ТАСС член ОНК Максим Григорьев после встречи с гражданином Узбекистана.

При этом Григорьев обратил внимание на нестабильное эмоциональное состояние Нурматова. "Состояние такое непонятное: бывает подавленное, бывает возбужденное. Состояние нестабильное", - сказал собеседник агентства, также добавив, что у Нурматова отмечаются провалы в памяти.

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По оценке члена ОНК, "нет никакой необходимости в переводе [Нурматова] в больницу, на данный, по крайней мере, момент". Он также не исключил, что в случае необходимости журналисту могут быть предоставлены антидепрессанты, которые он принимает.

Басманный суд Москвы 2 августа принял решение о выдворении Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией "Новой газеты" в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. По решению суда до вступления постановления в законную силу Нурматов будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административных нарушениях ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Адвокаты Нурматова утверждали, что он предпринял попытку самоубийства. Адвокат журналиста Даниил Хаймович предположил, что таким образом его подзащитный пытался избежать пребывания Центре временного содержания иностранных граждан, где он сейчас находится, и попасть в больницу.

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