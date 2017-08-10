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Эксперт: ночной прилив может помочь киту, застрявшему в устье хабаровской реки

Общество
10 августа, 13:43 дата обновления: 10 августа, 13:45 UTC+3 ТАСС ТАСС 10, августа. /ТАСС

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Ольга Шпак также отметила, что кит мог попасть в реку, прячась от касаток

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ТАСС, 10 августа. /ТАСС/. Прилив, ожидающийся в ночь на 11 августа, может помочь спасти гренландского кита, застрявшего в устье хабаровской реки. Об этом в четверг сообщила ТАСС научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Ольга Шпак.

"Вероятнее всего, что где-то были касатки, киты прячутся от них, очень близко прижимаясь к берегу. Не исключено, что он шел вдоль береговой кромки, прячась от касаток, и зашел в полный прилив в протоку. Теперь стоит надеяться на очередной ночной прилив, <...> в этом месте происходят два прилива в сутки: один уже был, но он более низкий, его не хватило, чтобы кит всплыл. Сейчас будет более высокий прилив в 04:00 утра по хабаровскому времени, если его не хватит, то с большой вероятностью все закончится печально", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас специалистам необходимо соблюдать осторожность и не подходить к киту со стороны хвоста. "Сейчас еще важно, что когда начнется этот прилив, чтобы он, перепуганный и дезориентированный, не пошел дальше, поэтому я написала в нацпарк, что они могут поставить одну или две лодки и хлопать по баллонам, перегородить, отпугивать животное от берега", - уточнила Шпак.

На личном контроле

Глава Минприроды Сергей Донской держит на личном контроле операцию по спасению кита, застрявшего в устье реки в Хабаровском крае, животное попробуют вернуть в море ночью. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минприроды России.

"Глава Минприроды России Сергей Донской держит ситуацию на личном контроле, ему докладывают о ходе работ по спасению. По его словам, сейчас специалистами прорабатываются варианты возвращения животного в естественную среду обитания, это планируется сделать во время ночного прилива", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, животное находится в нормальном состоянии. Чтобы избежать обезвоживания, сотрудники нацпарка "Шантарские острова", обнаружившие кита, поливают его водой с помощью противопожарных помп.

Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар зашел 13-метровый гренландский  кит. Животное поставило под угрозу свою судьбу: ни развернуться, ни выйти в озеро оно не в состоянии. Срочное сообщение об этом инциденте было направлено в Минприроды России.

По данным ФГБУ "Заповедное Приамурье", на время отлива, когда кит оказывается на мели, госинспекторы, работающие в островном нацпарке "Шантарские острова", поливают его водой из противопожарных помп. Специалисты проводят по этому вопросу консультации со всеми известными специалистами по спасению морских млекопитающих, включая экспертов из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Шантарские острова - архипелаг площадью 2,5 тыс. кв. километров в Охотском море, административно - Тугуро- Чумиканский район Хабаровского края. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, вблизи архипелага проходят маршруты миграции гренландских китов. Территория архипелага - особо охраняемая в статусе национального парка "Шантарские острова".

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