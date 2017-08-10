Решение о взыскании 21,6 млн рублей с родителей Фриске вступило в силу

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о взыскании с родителей певицы Жанны Фриске 21,6 млн рублей по иску "Русфонда".
"Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы ответчика. Решение вступило в законную силу", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
В жалобе родители Жанны Фриске требовали отменить решение суда первой инстанции о взыскании средств и отказать в удовлетворении требований истца. Однако Мосгорсуд не нашел требования заявителя обоснованными и отказал в их удовлетворении.
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.
Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн рублей. В фонде сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.
19 мая суд удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы. Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына, представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев.
Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.