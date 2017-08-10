Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших от ЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

"Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды (взимания денег за справки для пострадавших в результате ЧС - прим. ТАСС) не было, - заявил он на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой. - Люди остались без копейки, государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще кто-то, какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять".

Ставрополье и Забайкалье

Ранее глава государства дал Счетной палате поручения, связанные с вопросами, поступившими ему на "Прямую линию". По его просьбе Голикова рассказала о результатах проверки ситуации с пострадавшими от ЧС на Ставрополье и в Забайкалье, которые нуждались в новом жилье. "К счастью, наверное, а может, к сожалению, не знаю, мы общались уже с новым составом руководства [Забайкальского] края, и понятно, что они, наверное, не отвечают за действия своих предшественников, тем не менее мы указали им на то, о чем я сейчас скажу, попросили их как можно быстрее все это устранить", - заметила она.

Глава Счетной палаты констатировала, что с точки зрения объемов и планов по обеспечению жильем граждан все планы в регионе реализованы. "Другое дело - это качество жилья, - отметила она. - Та подрядная организация, которая осуществляла строительство жилья, приведение его в порядок, к сожалению, оказалась не очень добросовестной: очень много жалоб на качество того жилья и того ремонта, который был осуществлен. Кроме того, там применялись технологии, которые не свойственны для этого региона, - так называемые натяжные потолки, которые в тех климатических условиях совершенно непригодны". В результате "все это пришло в негодность, оголив все те проблемы, которые там есть", резюмировала Голикова. По ее словам, регион решает вопрос с подрядной организацией в судебном порядке.

Что касается пострадавших граждан на Ставрополье, Голикова проинформировала президента, что "с людей требовали деньги за справки". "Это требовали экспертные организации, которые выдавали заключение, что все жилье пришло в негодность и что они получат право на получение государственного жилищного сертификата. Размеры такой платы с граждан были пять-шесть тысяч рублей, - сообщила она. - Восстановили, вернули деньги гражданам. Единственная проблема: когда возвращали, с граждан соответствующую комиссию начали брать подразделения банков за возврат платежа. Потом был платеж где-то на 1,8 тыс. рублей, это брал Росреестр за то, чтобы выдать справку по поводу того, что это единственное жилье у данного гражданина". По словам Голиковой, местные власти сообщили, что все эти деньги людям уже возвращены. Путин в ответ поручил проверить, так ли это.

Глава Счетной палаты доложила еще об одной проблеме: "Когда деньги уже приходили на счета граждан, которые пострадали от чрезвычайной ситуации, Служба исполнения наказаний со счетов, если они [получатели средств] были должники, эти деньги списывала, и никто не информировал о том, что эти люди пострадали в чрезвычайной ситуации". Голикова считает, что эту проблему также нужно урегулировать. Путин поручил ей подготовить предложения по соответствующим изменениям в законодательстве.