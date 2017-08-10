Суд окончательно лишил Европейский университет права на особняк в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Апелляционная инстанция арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердила решение нижестоящей инстанции, признавшей право городских властей на разрыв договора об аренде особняка Кушелева-Безбородко, сообщила ТАСС в четверг руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Суд оставил в силе решение от 5 апреля, в котором было признано право комитета имущественных отношений [Петербурга] разорвать договор аренды в одностороннем порядке. Это означает, что мы окончательно потеряли права на особняк", - сказала Самолетова.

Уведомление о расторжении договора аренды вуз получил 27 декабря. В нем также содержалось требование покинуть здание в трехдневный срок, однако затем власти пообещали вузу не выселять его до завершения учебного года. В итоге учебный блок Европейского университета переведен в новое, более скромное здание поблизости, а в особняке Кушелева-Безбородко остается административный блок и библиотека.

По словам Самолетовой, дальнейших шагов по переезду после сегодняшнего решения суда вуз предпринимать не намерен. Самолетова подчеркнула, что потеря прав на здание и выселение - разные вещи, для того, чтобы выселить вуз, нужен еще один суд. "Мы ничего предпринимать не будем, это может сделать или не сделать комитет имущественных отношений", - сообщила она.

Как уточнили в вузе, лицензированию подлежат именно учебные помещения - они уже готовы к приему комиссии Рособрнадзора в новом здании.

История конфликта и перелицензирование

Причиной расторжения договора аренды стали нарушения, выявленные в ходе проверки в августе 2016 года - замена трех окон во внутреннем дворе на пластиковые и возведение пристройки, которая существует еще с советских времен, когда в здании размещался Институт охраны труда.

В начале июля вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Ректор вуза Николай Вахтин отметил тогда, что переезд позволит вузу перелицензироваться. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета. В мае вуз подал апелляционную жалобу, ее рассмотрение во второй инстанции было назначено на 7 августа, но вуз ее отозвал.

Сейчас Рособрнадзор рассматривает вопрос о выдаче Европейскому университету новой лицензии.

Об университете

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и др.

Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Там были расположены пять факультетов, администрация, библиотека, вычислительный центр и университетское издательство.