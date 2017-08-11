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Медведев в Пензе обсудит жилищное строительство и посетит возводящийся микрорайон

Общество
11 августа, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Премьер-министр также проведет встречу с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит в пятницу с рабочей поездкой Пензу, где проведет совещание по вопросам развития жилищного строительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, полпред президента в Поволжье Михаил Бабич, глава Минстроя Михаил Мень, губернаторы, врио руководителей регионов и т. д.

"В рамках поездки председатель правительства осмотрит жилой микрорайон Город Спутник и проведет встречу с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Жилищный вопрос

Вопросы жилищного строительства и развития городской среды обсуждались 24 июля на форуме "Единой России" в Краснодаре, в котором принял участие Медведев.

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Премьер-министр, возглавляющий также ЕР, тогда отметил, что в последние годы в России строятся огромные объемы жилья - более 80 млн кв. м в год. При этом он обратил внимание на негативные примеры застройки кварталов без соответствующей инфраструктуры: "В 1970-е годы так строили… и продолжаем так строить".

Глава правительства подчеркнул, что главная цель - не квадратные метры, а комфортная и современная городская среда, отвечающая требованиям XXI века.

Теме жилищного строительства и ЖКХ в июле было посвящено также одно из совещаний у Медведева по проектировкам бюджетных расходов на 2018-2020 годы.

Спутник Пензы

Город Спутник - строящийся микрорайон Пензы с населением 110 тыс. человек, общей площадью вводимого жилья 3,4 млн кв. м. Срок его возведения - с 2007 года по 2024 год, на текущий год там запланировано строительство около 170 тыс. кв. м жилья. Как отметили в кабмине, проект микрорайона был представлен в январе 2008 года в Пензе президенту Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, являвшемуся тогда первым вице-премьером и кандидатом на пост главы государства.

В настоящее время в Спутнике проживает около 26 тыс. человек в квартирах стандарт-класса, в микрорайоне расположены детские сады, школа и поликлиника. В 2014 году в микрорайоне был создан искусственный водоем с набережной, спортивной тропой здоровья протяженностью 3,2 км с тремя пешеходными мостами через Суру, велодорожкой и светомузыкальным фонтаном. В текущем месяце там прошел чемпионат России по триатлону. В начале 2017 года в центральной части Спутника был открыт дворец водного спорта, построенный в соответствии с олимпийскими стандартами и готовый принимать соревнования мирового уровня.

Также на берегу водоема строится парк аттракционов, в нынешнем году был запущен один из первых его объектов - круглогодичное колесо обозрения.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Бабич, Михаил Викторович Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Белозерцев, Иван Александрович
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