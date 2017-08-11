Роскомнадзор зафиксировал на четверть меньше нарушений закона о СМИ в 2017 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Средства массовой информации в РФ в первом полугодии 2017 года совершили на четверть меньше нарушений профильного законодательства, чем в первом полугодии прошлого года, сообщает Роскомнадзор.

"По итогам проведенных проверок отмечается уменьшение количества составленных протоколов об административных правонарушениях на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года при снижении числа выявленных нарушений на 25,2%", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В сообщении отмечается, что в первом полугодии текущего года Роскомнадзор провел более 5 тыс. плановых проверок и более 500 внеплановых на соблюдение законодательства РФ о средствах массовой информации.

В Роскомнадзоре также отмечают, что сокращение выявленных нарушений свидетельствует о повышении ответственности учредителей и редакций в части исполнения норм и требований закона, что в значительной степени стало следствием активной профилактической работы Роскомнадзора. Ведомство регулярно проводит встречи с представителями медиасообщества, на которых разъясняются нормы законодательства для предупреждения нарушений.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили ТАСС, что ведомство выявило нарушения в работе радиостанции "Говорит Москва" за нарушение порядка объявления выходных данных. В отношении вещателя ООО "РУ ФМ" и главного редактора "Говорит Москва" Сергея Доренко были составлены протоколы об административном правонарушении.

По словам сотрудника пресс-службы, представитель признал вину и сообщил, что нарушение устранено. Нарушителю было вынесены постановления о привлечении вещателя и главного редактора к административной ответственности с назначением административных наказаний в виде предупреждений.