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Мединский: в Северо-Западной дирекции Минкультуры прошли осмотры и изъятие документов

Общество
11 августа, 12:57 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 11, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось о проведении обысков в дирекции

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Владимир Мединский

Владимир Мединский

© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Осмотры и частичное изъятие документов прошли в четверг в Северо-Западной дирекции Министерства культуры России в рамках проверки по строительству сцены Малого драматического театра.

Ранее ведомство обратилось в правоохранительные органы в связи с этой ситуацией, сообщил в пятницу журналистам министр культуры Владимир Мединский.

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Десятого августа в пресс-службе дирекции министерства ТАСС сообщили, что в ведомстве состоялись обыски: были изъяты документы, связанные со строительством новой сцены Малого драматического театра (МДТ).

"В Северо-Западной дирекции прошли не обыски, а осмотры и частичное изъятие документов в рамках проверки, которая проводится по строительству малой сцены Малого драматического театра. Эта проверка сначала была проведена собственным КРУ [контрольно-ревизионным управлением] Министерства культуры, затем мы сменили подрядчика, расторгли контракт, который не вытягивал обязательства, взялся за несоразмерные для себя задачи. Мы обратились в суд, чтобы взыскать с этого подрядчика часть неотработанного аванса, и параллельно обратились в правоохранительные органы, чтобы они помогли нам с этим разобраться. Правоохранительные органы нам помогают, за что им большое спасибо", - сказал Мединский.

Ранее сообщалось, что Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации обжаловала решение суда, который признал незаконным разрыв контракта с бывшим подрядчиком - компанией "Стройсоюз СВ". Ранее суд признал недействительным разрыв контракта дирекцией с бывшим подрядчиком и взыскал в пользу компании 70 млн рублей на выплату зарплаты сотрудникам и на получение банковской гарантии. В требованиях дирекции по взысканию 222,6 млн рублей отказано.

В марте 2017 года контракт на 2,08 млрд рублей на строительство новой сцены МДТ получила компания "Трансепт групп". По словам Мединского, "Трансепт групп" активно ведет строительные работы. "Я был там пару недель назад, и видно, что активно идут работы. Конечно, все эти судебные тяжбы нам мешают. Нам хотелось бы, чтоб подрядчик, который, наверно, без злого умысла не потянул, просто вернул деньги, и мы разошлись по-хорошему. Я уверен, что так или иначе театр мы построим, и это будет одни из лучших драматических театров России, проект очень интересный", - отметил Мединский.

Новая сцена

Малый драматический театр был создан в Санкт-Петербурге в 1944 году, когда большая часть театров находилась в эвакуации. Изначально он не имел ни определенной творческой программы, ни собственного здания. Небольшая труппа приезжала со спектаклями только в города и села Ленинградской области.

В сентябре 1998 года театр получил статус Театра Европы, став третьим после театра "Одеон" в Париже и "Пикколо-театра" в Милане.

Вопрос о строительстве нового здания для театра поднимался еще в советское время, но до сих пор театр работает в помещениях, рассредоточенных по пяти домам на улице Рубинштейна. Общая площадь нового семиэтажного здания составит 23,5 тыс. квадратных метров.

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