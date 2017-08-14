Объемы строительства жилья выросли на 10% в Саратовской области в 2017 году

САРАТОВ, 14 августа. /ТАСС/. Объемы строительства жилья в Саратовской области выросли за первые семь месяцев 2017 года на 10%. За этом время в регионе завершено строительство 32 многоквартирных домов, сообщил в понедельник ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Дмитрий Тепин.

"За семь месяцев 2017 года в области введено порядка 495,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 110% к показателям прошлого года. Из них порядка 63% - в Саратове: здесь построено 296 жилых домов на 2205 квартир общей площадью 311,7 тыс. кв. метров", - сказал Тепин.

Он добавил, что увеличение объемов строительства связано с тем, что в регионе завершается программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Всего за семь месяцев застройщиками введено 32 многоквартирных жилых дома в Саратове, Балакове, Марксе, Энгельсе, р. п. Татишево и Ртищево общей площадью 241,4 тыс. кв. м.

"Возведение именно жилых помещений является приоритетным направлением строительства для нашего региона. Ранее область заняла пятое место в стране по объемам ветхого и аварийного жилья. Вновь возведенные дома предназначаются, в том числе, для жителей ветхого жилого фонда, детей-сирот, ветеранов и других категорий граждан, нуждающихся в жилье", - отметил министр.

Как сообщалось раннее, программа переселения граждан из аварийного жилья предусматривает расселение 11,15 млн кв. м или 711,5 тыс. человек. Переселением граждан из аварийного жилья занимается Фонд ЖКХ и Минстрой РФ. Саратовская область неоднократно была в списке отстающих, однако власти намерены успеть выполнить указ президента и закончить расселение к 1 сентября 2017 года.