На Кубе открылся музей о "преступной политике США"

ГАВАНА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. В Гаване в понедельник открылся музей, посвященный преступной политике, которую, по мнению Кубы, Соединенные Штаты проводят против нее с 1959 года, когда на острове одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро (1926-2016).

"Здесь представлена история борьбы нашей страны с агрессией со стороны империи. Американские злодеяния противопоставляются героизму и триумфу нашего народа", - заявил, открывая музей, первый заместитель председателя Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

Экспозиция, открытие которой было приурочено к отмечавшейся в воскресенье 91-й годовщине со дня рождения Фиделя Кастро, насчитывает шесть выставочных залов: "ЦРУ и другие разведывательные службы", "Информационная война", "Государственный терроризм", "Использование темы миграции в политических целях", "Экономическая война" и "Наша сила - это сила народа". Посетители могут ознакомиться с различными историческими документами и фотографиями, а также посмотреть документальные фильмы о новейшей истории Кубы.

Отдельная выставка посвящена взрыву в марте 1960 года в порту Гаваны французского корабля "Ля Кубр", прибывшего из Бельгии с грузом оружия. В результате этого теракта, который, по версии кубинских властей, осуществило ЦРУ, погибли более 100 человек.

Музей расположен в здании, принадлежащем Министерству внутренних дел Кубы, на одной из главных улиц Гаваны - Пятой авеню. "Поразительно, что такая большая страна, как США, направила столько ресурсов на то, чтобы попытаться подавить революционный процесс на Кубе", - отметил Диас-Канель. По его словам, экспозиция дает представление о том, как "маленький героический народ противостоял и противостоит до сих пор многочисленным актам агрессии".

Американо-кубинские отношения

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения и возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне, но экономическая блокада карибской страны не была прекращена. Борьба против нее остается приоритетом внешней политики Кубы.

В июне нынешнего года президент США Дональд Трамп заявил об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касающихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточила правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввела запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Вместе с тем Вашингтон не разорвал дипломатические отношения с Гаваной и не закрыл посольство на Кубе.