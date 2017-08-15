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Москва занимает третье место в мире по дешевизне поездок на такси

Общество
15 августа, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В среднем поездка из центра Москвы в аэропорт обойдется примерно в 1800 рублей, а в Токио оплата за подобную поездку составит более 11 тыс. рублей

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Москва заняла третье место в мире по дешевизне поездок на такси на 1 км поездки после египетского Каира и таиландского Бангкока согласно международному рейтингу Taxi Price Index 2017. Такими данными поделился столичный департамент транспорта со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

"Московское такси оказалось в числе самых доступных в мире благодаря реформе такси, которую мы проводим с 2011 года", - привела пресс-служба департамента слова Ликсутова.

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Он пояснил, что британский онлайн-сервис по продаже и аренде подержанных автомобилей Carspring провел детальное исследование средних цен на такси Taxi Price Index 2017 среди 80 крупнейших мегаполисов. При этом учитывались средние цены на поездку внутри города, из центра в аэропорт, плата за подачу такси и средняя стоимость часа ожидания.

Так, средний чек за 1 км поездки на такси в Москве составил 15 рублей. Дешевле только в египетском Каире - 5 руб. и в таиландском Бангкоке - 10 руб. По стоимости ожидания такси столица также оказалась в числе наиболее дешевых городов с 612 руб. за час (23-е место). Дешевле час ожидания обойдется в Варшаве (600 руб.), самая низкая стоимость - в индийском Бангалоре (55 руб.). Самая высокая стоимость ожидания в Цюрихе - около 4700 руб.

"В среднем поездка из центра города в аэропорт в Москве обойдется в сумму порядка 1800 руб. (37-е место). В Каире - порядка 251,5 руб. (1-е место). Самый высокий чек за поездку из центра в аэропорт у Токио - около 11 тыс. 370 рублей", - добавили в департаменте.

По данным Ликсутова, средняя стоимость поездки в первом полугодии 2017 года снизилась почти на 10%. Если в 2016 году средний чек составлял 500 рублей, то сейчас - 450 рублей, а среднее время подачи не превышает 5-7 минут. Также правительство Москвы выделяет таксомоторным компаниям субсидии на обновление автомобильного парка. На эти цели за последние три года было направлено более 286 миллионов рублей.

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Персоны
Ликсутов, Максим Станиславович
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