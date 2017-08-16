МЧС предупредило о сильных ливнях и грозе 16 августа в Крыму

ТАСС, 16 августа. Экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных

условий ночью и утром 16 августа объявлено в республике Крым, сообщает региональный главк МЧС.

"Ночью и утром 16 августа местами по Крыму и в том числе в Симферополе сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквал 23-28 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома.

В понедельник и вторник в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождей.

Во вторник утром была временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крымский полуостров с материковой Россией.