Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС предупредило о сильных ливнях и грозе 16 августа в Крыму

Общество
16 августа, 1:09 UTC+3 ТАСС

Ведомство рекомендовало людям по возможности не выходить из дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 августа. Экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных

Смотрите также
Отдыхающие на городском пляже на Пушкинской набережной, Москва

Лето в столицах, дожди на курортах: какая погода ждет регионы в ближайшие дни

условий ночью и утром 16 августа объявлено в республике Крым, сообщает региональный главк МЧС.

"Ночью и утром 16 августа местами по Крыму и в том числе в Симферополе сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквал 23-28 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС призывает соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома.

В понедельник и вторник в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождей.

Во вторник утром была временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крымский полуостров с материковой Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
2
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
3
СМИ: Дамаск подтвердил потерю своего истребителя
4
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставку
5
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
6
Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild card
7
Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в Стокгольме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама