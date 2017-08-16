МЧС предупредило о сильных ливнях и грозе 16 августа в Крыму

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ТАСС, 16 августа. Экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных
условий ночью и утром 16 августа объявлено в республике Крым, сообщает региональный главк МЧС.
"Ночью и утром 16 августа местами по Крыму и в том числе в Симферополе сохранятся сильные ливни, грозы, град, шквал 23-28 м/с", - говорится в сообщении.
МЧС призывает соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома.
В понедельник и вторник в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождей.
Во вторник утром была временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крымский полуостров с материковой Россией.