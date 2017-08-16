Окончательный список сохраняемых при реновации домов направят властям Москвы в сентябре

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Окончательный список исторических домов в Москве, попавших под реновацию, но заслуживающих сохранения, будет представлен на рассмотрение в столичное правительство в сентябре, сообщила журналистам в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она напомнила, что первоначально специалисты общественного движения "Архнадзор" подготовили список из 450 домов, заслуживающих, по их мнению, сохранения при реализации программы. "Это дома, которые включили в список для голосования по программе реновации. Жители 172 домов из этого списка проголосовали против включения их домов в программу, остальные дома проголосовали "за". На заседании рабочей группы рассмотрели список из 278 таких домов, около 100 домов были отобраны для включения в список, который будет направлен мэру", - отметила она.

"Работа ведется. Я думаю, она продлится еще месяц", - ответила Княжевская на вопрос, когда планируется завершить деятельность рабочей группы.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что Москомархитектура совместно с коллегами из "Архнадзора" проводит кропотливую работу по формированию списка объектов, которые после расселения жителей в рамках программы реновации будут сохранены. Он отмечал, что рассматривается буквально каждый дом: в одном случае сразу понятно, что строение представляет архитектурную ценность, что это авторский проект, а в другом приходится работать с архивами, выезжать на место.

В программу реновации, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.