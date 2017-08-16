Функция sms-оплаты парковки в Москве для абонентов МТС восстановлена

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Система оплаты парковки в Москве с помощью sms для абонентов МТС, в работе которой ранее в среду были перебои, вновь функционирует стабильно. Об этом сообщается на сайте компании "Московский паркинг".

"С 15:07 мск 16 августа мобильный оператор МТС восстановил возможность пополнения парковочного счета с помощью sms-сообщения для своих абонентов", - говорится в сообщении.

"Оплата парковки через СМС для абонентов данного оператора была доступна при положительном балансе парковочного счета", - отмечается в сообщении. "Все сервисы оплаты работают штатно. Проблемы в пополнении счета наблюдались только у абонентов мобильного оператора МТС".