Губернатор Вирджинии призвал демонтировать в штате памятники лидерам Конфедерации

ТАСС, 17 августа. Губернатор Вирджинии Терри Макалиф выступил с призывом убрать в штате все памятники, посвященные лидерам Конфедерации. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

В нем Макалиф обратился к Генеральной ассамблее Вирджинии с призывом "убрать памятники и переместить их в музеи". Он также отметил, что памятники должны "вести к объединению граждан и почитанию великих соотечественников", однако столкновения в Шарлотсвилле показали, что монументы, посвященные лидерам Конфедерации, привели "к ненависти, разделению и насилию".

Below is the Governor's statement on the future of Confederate monuments in Virginia: pic.twitter.com/N9XHObgGX3 — Terry McAuliffe (@GovernorVA) 16 August 2017

В субботу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения членов ультраправых групп и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, командующему армией южан в период Гражданской войны. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых.