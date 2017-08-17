Воздух из Африки принесет в выходные в Москву 30-градусную жару

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МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Воздух из Северной Африки и Ближнего Востока обеспечит в Москве жаркую погоду в предстоящие выходные, температура поднимется до плюс 30 градусов. Об этом сообщили в четверг в Гидрометцентре РФ.
"В столицу на смену просто теплой погоде приходит жаркая. <...> Средняя суточная температура предстоящей декады будет выше климатической нормы на 5-7 градусов",- отметил представитель метеослужбы.
По его словам, поступление хорошо прогретых воздушных масс из Северной Африки и Ближнего Востока в центр Европейской России обеспечит в предстоящие выходные в Москве температуру около плюс 30 градусов. Этим летом температура выше 30 градусов отмечалась в Москве пока только 29 июля (31,9 градуса).
До конца недели в столичном регионе сохранится влияние антициклона, и будет сухо. В пятницу, 18 августа, ночью температура воздуха составит плюс 14-16 градусов в столице и 11-16 градусов тепла в Подмосковье, днем - 27-29 и 25-30 градусов тепла соответственно.
В субботу и воскресенье, 19-20 августа, ночами в Москве - плюс 14-16, в центре города - плюс 18-20 градусов. По области - те же 11-16 градусов. Днем прогнозируется плюс 29-31 в мегаполисе и плюс 27-32 градуса в регионе.
Начало недели
В начале новой недели облака немного умерят дневной зной, зато ночи станут чуть теплее. Фон атмосферного давления останется повышенным. В понедельник, 21 августа, ночью ожидается плюс 13-18, днем воздух прогреется до 25-30 градусов. Во вторник, 22 августа, местами возможны кратковременные дожди. Ночные температуры будут колебаться в пределах плюс 13-18, дневные - 23-28 градусов.
Средняя температура прошедших шестнадцати дней августа составила 19,9 градуса, что на 2,4 градуса превышает норму. Осадков за этот период выпало 20 мм, или 26% месячной нормы.