Глава ОП РК: Украина "выбросит деньги на ветер", организовав телевещание на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа./ТАСС/. Власти Украины выбрасывают деньги на ветер, пытаясь организовать телевизионное вещание на Крым, считает глава Общественной палаты РК Григорий Иоффе.

"Предприимчивые ребята из Украины просто пытаются украсть деньги из украинского бюджета, используя пропагандистские лозунги, я в этом... убежден. Это просто выбрасывание денег на ветер и ничего более", - сказал Иоффе ТАСС в четверг. По его словам, даже если этот телевизионный сигнал будет доставлен в Крым, то потребителей будет не так много.

"Я абсолютно убежден, что крымчане, даже в случае если этот сигнал будет вещать на Крым, не будут смотреть украинские каналы, потому что это будет пропаганда, или промывание мозгов. Так вот, крымчане не позволят промывать себе мозги", - подчеркнул Иоффе.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек также считает, что вещание украинских телеканалов не будет востребовано в регионе.

"Конечно, украинские каналы будут смотреть, в первую очередь, чтобы узнать, как живет страна, которая не была для нас чужой. Но это, скорее, генетическая память, чем живой интерес", - сказал он ТАСС. По словам Бальбека, "сколько бы украинские радио и телевидение не захлебывались в эмоциях, рассказывая о том, как сейчас плохо в Крыму и хорошо в Украине, результат этого вещания будет соизмерим с математической погрешностью".

Планы вещания

Ранее со ссылкой на члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского сообщалось, что пять украинских телеканалов начали вещание с вышки на границе с Крымом в тестовом режиме. По его данным, на территорию Крыма транслируются: UA:Крым (Общественное вещание), 5 канал, телеканал ICTV, Черноморская телерадиокомпания и Прямой канал (в прошлом - Тонис).

В марте Украина заявила об официальном открытии телекоммуникационной башни в селе Чонгар Херсонской области и начале украинского вещания на территорию Крыма. Срок строительства башни занял около двух месяцев.