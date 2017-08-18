В Испании в связи с терактами открыты горячие линии для россиян

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Горячие линии для пострадавших россиян и их семей открыты в Испании после терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Об этом сообщает в пятницу Департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

"Испания - открыты горячие линии для информирования граждан о терактах +34932142124, а также для пострадавших и их семей - +34900400012", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице ДСКЦ в Twitter.

#Испания - открыты горячие линии для информирования граждан о терактах +34932142124, а также для пострадавших и их семей - +34900400012 pic.twitter.com/tpyrGQDszv — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 18 августа 2017 г.

Ранее консульство России в Барселоне не смогло подтвердить информацию о пострадавших при теракте в каталонской столице россиянах. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в пятницу в диппредставительстве.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов, который пытались осуществить еще один теракт. В результате пострадали семь человек, включая полицейского.