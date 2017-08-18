Президентская библиотека им. Ельцина открыла в Польше первый центр удаленного доступа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина открыла в пятницу электронный читальный зал в Российском центре науки и культуры в Варшаве. Он стал первым центром удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки в Польше.
"Жители и гости Варшавы получили доступ к уникальным документам, архивным материалам, книгам из электронного фонда Президентской библиотеки, который составляет более 550 тыс. единиц хранения, в том числе и к материалам электронной подборки "Из истории Царства Польского", - сообщили в пресс-службе библиотеки.
Электронный читальный зал станет "площадкой для проведения культурных, просветительских, информационных проектов, объективно рассказывающих об истории России".
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в центре Санкт-Петербурга по решению президента Владимира Путина. Ее фонд состоит из электронных копий редких материалов, посвященных истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку РФ. Удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки функционируют по всей России - в регионах открыто более 300 центров доступа.
Зарубежная сеть Президентской библиотеки включает 30 удаленных читальных залов в 24 странах. Они действуют в том числе в Великобритании, Финляндии, Болгарии, Италии, Чехии, Венгрии. По словам представителей библиотеки, подобные центры очень востребованы, особенно среди соотечественников, проживающих за границей или работающих вдали от Родины.