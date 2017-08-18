Строительство онкологического центра в Севастополе начнется в декабре

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Строительство нового онкологического центра в Севастополе начнется в декабре 2017 года. Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Овсянников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Глава государства обратил внимание на жалобы местных жителей, поступившие на "Прямую линию", на состояние медицинских учреждений, в том числе онкологических. Овсянников признал, что действующие онкологические учреждения "постепенно теряют свои позиции, состояние зданий не выдерживает никакой критики, поэтому мы максимально быстро выходим на строительство нового онкологического диспансера и за два с половиной года его построим". "Это будет новое, абсолютное современное здание, по вашему поручению на это уже выделено 3,7 млрд рублей", - сказал Овсянников. Он добавил, что этот центр будет возведен рядом с новой строящейся больницей скорой медицинской помощи. "У нас уже аванс на строймонтаж в этом году, то есть в декабре мы уже выйдем на строительную площадку", - ответил ему врио губернатора.

Путин поинтересовался, как планируют помогать онкобольным власти города до тех пор, пока новый центр не будет построен. Овсянников пояснил, что на такие случаи предусмотрено сотрудничество с профильными медицинскими учреждениями Крыма, в частности в Симферополе. "Кроме того, всегда есть возможность направлять для оказания высокотехнологичной медпомощи в другие субъекты России - не только по онкологии, а по всем тем видам медицинской помощи, по которым у нас отсутствуют собственные мощности", - сказал Овсянников. В частности, по его словам, серьезную поддержку Севастополю уже оказывает Морозовская больница города Москвы.

Овсянников также доложил президенту о ходе ремонта дорог в Севастополе. Он отметил, что за последние пять месяцев 2016 года в нормативное состояние было приведено более 70 километров дорог, что в пять раз больше, чем на предыдущие полтора года. Он добавил, что на ближайшие три года такие темпы ремонта планируется сохранить. "До 2020 года мы приведем в соответствие еще 250 километров дорог", - сказал он.

Путин поинтересовался, сколько примерно километров дорог в год планируют ремонтировать власти города. Овсянников пояснил, что этот показатель должен составить порядка 60-70 километров в год. "А больше можно?" - спроси Путин. Врио губернатора ответил, что строительный комплекс региона может выполнить только такой объем работ в пределах 2 млрд рублей в год, "поэтому лишние средства мы не закладываем в бюджет". По словам Овсянникова, и такие меры позволят радикально изменить ситуацию в дорогами в городе. Он уточнил, что в 2015 году на эти цели выделялось только 300 млн рублей, в 2016 году - 1,2 млрд рублей, в 2017 году - 1,7 млрд рублей, а в последующие три года примерно по 2 млрд рублей.