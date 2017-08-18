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Путин и Медведев почтили память защитников Севастополя

Общество
18 августа, 18:59 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

Президент и премьер-министр возложили цветы к памятной стеле, прошли по территории мемориала "35-я береговая батарея" и встретились с участниками байкерского клуба "Ночные волки"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым возложили цветы к памятной стеле мемориального комплекса "35-я береговая батарея". Он посвящен памяти солдат Приморской армии и матросов береговых частей Черноморского флота, продолжавших защищать город и после того, как основные части красной армии оставили Севастополь в середине 1942 года.

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Путин и Медведев прошли по территории мемориала к памятной стеле, посвященной защитникам Севастополя. Глава государства, приклонив колено, возложил к памятнику букет красных роз. Затем это сделал и глава российского правительства.

У комплекса президента и премьера встретил лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов, известный под псевдонимом Хирург. Путин и Медведев поприветствовали его, а также остальных байкеров, в том числе гостей из Германии, которые приехали в Севастополь на организованное "Ночными волками" байк-шоу "Русский реактор". Это представление основано на реконструкции событий Великой Отечественной войны.

Президент и премьер кратко пообщались с байкерами. Мотоциклисты из ФРГ подарили Путину картину "Братское рукопожатие России и Германии".

Мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" создавался в 2005-2012 годах. Его строительство началось после проведения разминирования территории площадью в восемь гектаров. К 15 августа этого года музей принял уже почти миллион посетителей.

Задача музейного комплекса - сохранить имена погибших защитников. В этих целях в музее создан пантеон памяти, где уже установлены таблички с 42 тыс. фамилий. Ежегодно происходит захоронение по воинскому ритуалу останков защитников Севастополя, найденных в районе последних боев.

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