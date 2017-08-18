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Исполняющим обязанности директора Сочинского нацпарка стал Игорь Гуцал

Общество
18 августа, 22:26 дата обновления: 18 августа, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Гуцал приступит к работе 21 августа

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Игорь Гуцал назначен исполняющим обязанности директора Сочинского национального парка, сообщил в пятницу пресс-секретарь Минприроды РФ Николай Гудков.

"Гуцал приступит к выполнению обязанностей в понедельник. В Минприроды он работал в течение последнего года. Это компетентный человек, с достаточный опытом работы в сфере заповедного дела", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее с поста директора Сочинского национального парка был уволен Дмитрий Пеньковский, в Минприроды объяснили это решение финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой. Врио директора была назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский обжаловал свое увольнение и через суд был восстановлен в должности, однако был снова уволен в день выхода на работу.

В ряде СМИ сообщалось, что полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов якобы предложил назначить директором нацпарка министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. В аппарате полпреда опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг национального парка. 

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