Восстановленный судом в должности глава нацпарка Сочи вышел на работу после увольнения

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СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Уволенный приказом главы Минприроды директор Сочинского национального парка Николай Пеньковский намерен продолжить выполнение своих должностных обязанностей, сообщил в понедельник ТАСС сам Пеньковский. Ранее он был восстановлен в должности по решению суда.
"С момента выхода приказа министра о моем увольнении находился на больничном. Закрыл его и сегодня вышел на работу, о чем дал телеграмму в Министерство природных ресурсов", - сказал Пеньковский.
Ранее Минприроды РФ сообщало, что увольнение директора Сочинского национального парка связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. Временно исполняющей обязанности директора назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. "С исполняющим обязанности директора парка еще не встречался, у нас с ней разные кабинеты", - отметил Пеньковский.
Получить комментарий и. о. директора парка ТАСС пока не удалось.
В ряде СМИ также сообщалось, что полпред президента в ЮФО Владимир Устинов якобы предложил назначить на должность директора нацпарка министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина. В аппарате полномочного представителя президента в округе эту информацию опровергли. Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг руководителя национального парка в Сочи.