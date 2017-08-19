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Смена "Творческая команда страны" открылась на форуме "Таврида" в Крыму

Общество
19 августа, 2:07 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, августа. /ТАСС

Участников ждут выставка лучших проектов, танцевальный флешмоб, исторический квест, масштабная арт-инсталляция и день в формате киносъемок

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Смена "Творческая команда страны" форума "Таврида" открылась в пятницу вечером на Бакальской косе в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба форума.

"Участниками седьмой смены стала талантливая молодежь из всех регионов России, активно проявившая себя за все годы работы форума "Таврида" (2015 - 2017). Среди них победители конвейера проектов, активисты направлений, молодые специалисты, для которых работа на главной творческой площадке страны стала "карьерной лестницей", - говорится в сообщении пресс-службы.

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"Сквозная тема смены - Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи", - уточнили организаторы. По их замыслу, каждый день будет посвящен определенному виду творчества: музыке, хореографии, театру и так далее.

Участников ждут выставка лучших проектов, танцевальный флешмоб, исторический квест, масштабная арт-инсталляция, день в формате киносъемок. Итогом работы станет постановка мистерии "Маяки", которая посвящена этапам истории русской культуры - от ее золотого века до современности. Истории был посвящен первый образовательный день смены. На форуме прошла серия встреч, участники которых обсудили символы истории, то, как они внедряются в сознание, а также школьное образование в России.

В смене, которая завершится 26 августа, примут участие более 70 экспертов и почетных гостей. Каждый из дней курирует профильный партнер, в число которых вошли Российский государственный гуманитарный университет, Союз художников России, Союз композиторов России и другие.

Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.

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