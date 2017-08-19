Путин 20 августа посетит в Крыму молодежный образовательный форум "Таврида"

ВФСО "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футболиста М'ВилаСпорт 19 августа, 16:15
Получивший гражданство РФ велогонщик Перкинс стал чемпионом России в кейринеСпорт 19 августа, 16:07
Определен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат мираСпорт 19 августа, 16:04
Бонусная программа Air Berlin приостановлена после объявления о банкротствеЭкономика и бизнес 19 августа, 14:59
Исинбаева сняла фильм о попытке вернуться в большой спорт после рождения ребенкаСпорт 19 августа, 14:51
Число пострадавших при обрушении шатра на фестивале в Австрии возросло до 120 человекПроисшествия 19 августа, 14:49
Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщиныМеждународная панорама 19 августа, 14:42
Умер британский шоумен Брюс ФорсайтКультура 19 августа, 14:33
Города Золотого кольца объединились в союз в день 50-летия маршрута в ЯрославлеВ стране 19 августа, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Крым 20 августа посетит Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Глава государства ознакомится с тематическими выставками творческих групп, фотохудожников, архитекторов и дизайнеров-урбанистов. Также Владимир Путин в неформальной обстановке пообщается с организаторами и участниками ежегодного форума, отмечается в сообщении.
Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории.
Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.