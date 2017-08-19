Путин 20 августа посетит в Крыму молодежный образовательный форум "Таврида"

ТАСС, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Крым 20 августа посетит Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Глава государства ознакомится с тематическими выставками творческих групп, фотохудожников, архитекторов и дизайнеров-урбанистов. Также Владимир Путин в неформальной обстановке пообщается с организаторами и участниками ежегодного форума, отмечается в сообщении.

Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории.

Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.