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Устную часть госэкзамена по русскому языку протестируют в пилотных регионах

Общество
19 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, если тестирование пройдет успешно, к сдаче устной части экзамена смогут вскоре подключиться все выпускники 9-х классов

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Устный экзамен по русскому языку станет допуском к итоговой аттестации для учеников 9-х классов после прохождения проверки в пилотных регионах. Об этом говорится в сообщении министра образования Ольги Васильевой, опубликованном в субботу на сайте Минобрнауки.

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"В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в девятом классе станет допуском к аттестации - так же, как сочинение в одиннадцатом классе. Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна," - говорится в сообщении.

Ольга Васильева отметила, что экзамен по иностранному языку войдет в перечень обязательных для девятиклассников в 2020 году, а для одиннадцатиклассников - в 2022 году.

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15 июля Рособрнадзор провел первую апробацию устной части основного государственного экзамена (ОГЭ, экзамен в конце девятого класса). На текущий момент устная часть есть только в госэкзаменах по английскому языку в 11 классах. Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена ученик принимает добровольно, но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 80 баллов) и устную части (до 20 баллов).

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Васильева, Ольга Юрьевна
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