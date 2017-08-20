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Путину подарили игрушечного тигренка, сделанного воспитанниками одного из детдомов Крыма

Общество
20 августа, 20:47 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/ 20, августа. /ТАСС

Глава государства в свою очередь пообещал оказать учреждению поддержку и сфотографировался, держа в руках поделку

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку одному из детских учреждений Крыма, воспитанники которого передали ему в подарок игрушечного тигренка, сделанного своими руками.

Игрушку главе государства на форуме "Таврида" вручила волонтер, студентка-художница Яна. "Детки своими руками сделали вам такой подарок символический", - сказала художница, выразив надежду, что тигренок станет личным талисманом президента.

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По ее словам, игрушка была сделана во время мастер-класса с воспитанниками республиканского реабилитационного центра для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"Они мне такую игрушку замечательную подарили, а что я могу им подарить? Что нужно для этого центра?", - поинтересовался Путин, поблагодарив за тигренка. Собеседница рассказала, что данному учреждению, куда дети попадают временно в ожидании дальнейшего решения о передаче их опекунам или в детдом, требуется, например, косметический ремонт. Она также попросила о совместной фотографии с президентом, с тигренком в руках, чтобы показать эту картинку детям.

Путин согласился. "Я Сергея Валерьевича [Аксенова, главу Республики Крым] попрошу, чтобы он сказал мне попозже, что нужно сделать для того, чтобы поддержать это детское учреждение", - добавил глава государства.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич Путин, Владимир Владимирович
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