Путину подарили игрушечного тигренка, сделанного воспитанниками одного из детдомов Крыма

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку одному из детских учреждений Крыма, воспитанники которого передали ему в подарок игрушечного тигренка, сделанного своими руками.

Игрушку главе государства на форуме "Таврида" вручила волонтер, студентка-художница Яна. "Детки своими руками сделали вам такой подарок символический", - сказала художница, выразив надежду, что тигренок станет личным талисманом президента.

По ее словам, игрушка была сделана во время мастер-класса с воспитанниками республиканского реабилитационного центра для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"Они мне такую игрушку замечательную подарили, а что я могу им подарить? Что нужно для этого центра?", - поинтересовался Путин, поблагодарив за тигренка. Собеседница рассказала, что данному учреждению, куда дети попадают временно в ожидании дальнейшего решения о передаче их опекунам или в детдом, требуется, например, косметический ремонт. Она также попросила о совместной фотографии с президентом, с тигренком в руках, чтобы показать эту картинку детям.

Путин согласился. "Я Сергея Валерьевича [Аксенова, главу Республики Крым] попрошу, чтобы он сказал мне попозже, что нужно сделать для того, чтобы поддержать это детское учреждение", - добавил глава государства.